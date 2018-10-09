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Серьезный сбой произошел в работе Токийской фондовой биржи

Экономика

Некоторые брокеры были вынуждены принимать заказы на покупку и продажу ценных бумаг по телефону

Токио, 9 октября 2018, 07:55 — REGNUM  Часть крупных игроков азиатского рынка из-за технического сбоя на Токийской фондовой бирже оказались лишены возможности торговать ценными бумагами. Об этом сообщает японское агентство Nikkei.

Отмечается, что некоторые компании не могли связаться с серверами биржи, поскольку на одном из четырех каналов связи были зафиксированы технические неполадки. Сообщается, что некоторые брокеры были вынуждены принимать заказы на покупку и продажу акций по телефону.

В настоящее время технический персонал Токийской фондовой биржи сообщил о восстановлении полного доступа для всех операторов на базе трех рабочих каналов связи.

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