Кудрин предупредил о риске недополучить 70% дивидендов от госкомпаний

Москва, , 07:38 — REGNUM Федеральный бюджет может недополучить до 70% доходов от дивидендов государственных компаний, заложенных в проекте главного финансового документа на 2019−2021 годы. Об этом в ходе выступления на парламентских слушаниях по проекту трехлетнего бюджета в Совете Федерации заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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«Большие доходы от дивидендов закладываются в бюджет в размере 500 млрд рублей, — сказал Кудрин. — Но мы считаем, что на 70% от этой суммы, если следовать предыдущим бюджетным циклам, доходы могут быть недополучены».

По прогнозам, речь идёт о более чем 300 млрд рублей недополученных доходов в 2019 году и 400 млрд — в 2021 году.

Глава Счётной палаты подчеркнул, что правительству необходимо добиться исполнения предоставленных цифр, в противном случае повторится ситуация прошлых лет, когда правительство отказывалось от этого прогноза по дивидендам и уменьшало нормативы дивидендов для госкомпаний и госкорпораций.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту федерального бюджета на 2019−2021 год, его доходная часть составит в будущем году 19 трлн 969,3 млрд руб. По сравнению с 2018 годом рост на 6,5%. Расходная часть — 18 трлн 37,2 млрд рублей. Ожидается, что профицит в 2019 году составит почти 2 трлн рублей. Планируется, что в 2019 году объём внутреннего валового продукта страны составит 105 трлн 820 млрд рублей.

Проект главного финансового документа страны в начале октября Совет Госдумы РФ направил в комитеты и регионы. Предполагается, что первое чтение законопроекта пройдёт на пленарном заседании Госдумы 24 октября.

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