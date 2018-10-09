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«Транснефть» выкупила у братьев Магомедовых долю НМТП

Экономика

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) владеет крупнейшим по грузообороту в РФ портом Новороссийска

«Транснефть» выкупила у братьев Магомедовых долю НМТП
Кусок торта

Москва, 9 октября 2018, 07:27 — REGNUM  Российская компания «Транснефть» выкупила у находящихся под стражей по обвинению в организации преступного сообщества братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых 50% акций кипрской Novoport Holding, которая владеет 50,1% ценных бумаг Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Об этом сообщает 8 октября РБК.

По сведениям источников агентства, переговоры о покупке находятся в заключительной стадии. Отмечается, что в результате сделки доля «Транснефти» в НМТП увеличилась до 60,6%, поскольку еще 10,5% акций НМТП принадлежало дочернему предприятию «Транснефти» — «Транснефть-сервису».

Следует отметить, что НМТП владеет крупнейшим по грузообороту в РФ портом Новороссийска. Кроме того, в число активов НМТП входят балтийские порты Приморск и Балтийск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы два иска, цель которых — взыскать с принадлежащей братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) в общей сложности 4,4 млрд рублей.

Читайте также: Сбербанк пытается взыскать с принадлежащей Магомедовым ЯТЭК 4,4 млрд рублей

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