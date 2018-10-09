Возрождение «Артека» не обошлась без ряда недочетов – СП РФ

Москва, , 07:22 — REGNUM Для превращения «Артека» в инновационную площадку была проделана масштабная работа. С 2014 по 2017 годы отремонтировано и построено значительное количество объектов, в том числе 35 детских, четыре вожатских корпуса, спортивные залы и бассейны, благоустроены 15 объектов площадью более 160 тыс. кв. м. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

На модернизацию инфраструктуры «Артека» из федерального бюджета в 2016—2017 гг. было выделено 16,9 млрд рублей. На эти средства построено и отремонтировано 66 объектов. Вместе с тем реализация задачи по возрождению «Артека» не обошлась без недочетов.

Так, в ходе аудиторской проверки были установлены факты невыполнения отдельных положений нормативных правовых актов в сфере образования, с внедрением инновационных подходов в деятельности МДЦ. Также выявлено несоблюдение процедур при строительстве и ремонте ряда объектов и ведении бухгалтерского учета.

Счетная палата РФ направит представление директору Международного детского центра «Артек», информационные письма — в Минпросвещения РФ, ФАС и Рособрнадзор.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня главному детскому лагерю страны исполнилось 93 года. По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, развитие международного детского центра — один из знаковых проектов российского Крыма, который реализуется под личным контролем первых лиц страны.

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