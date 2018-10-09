После вмешательства главы Оренбуржья завод отменяет массовое увольнение

Оренбург, , 07:36 — REGNUM В Оренбургской области руководство машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» пересмотрело свое решение о сокращении штата из-за финансового кризиса на предприятии. Такое действие последовало после того, как в ситуацию вмешался губернатор и профсоюзы. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM лидер Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков, по данным профсоюзной организации, вечером 8 октября приказ о сокращении 1 тыс. человек отменен.

«Сегодня, 9 октября, в первой половине дня мы ожидаем поступление документа, подтверждающего эту информацию», — сказал Чирков.

Губернатор Юрий Берг, комментируя положение дел на заводе, отметил, что правительство помогает в разрешении кризисной ситуации. Он лично встречался с руководством завода и представителем собственника. Правительство содействует «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в ускорении процедуры оформления зарубежного заказа, выполнение которого поможет заводу выйти из кризиса, сообщает ГТРК «Оренбург».

Скорее всего, речь идет о кубинском заказе. Контракт подписан еще в конце 2017 года, но завод столкнулся с бюрократической волокитой на федеральном уровне. В августе 2018 года концерн заявил о готовности исполнить заказ и поставить на металлургический завод в Лас-Тунасе прокатный стан для арматуры и проволоки, однако пакет документов все еще не прошел согласование в федеральных ведомствах.

Напомним, что машиностроительный концерн, расположенный в Орске, с 12 сентября находится в простое. Первоначально согласно приказу работа приостанавливалась до 7 октября, однако затем срок простоя продлили до 21 октября. Более того, руководство заявило о сокращении 1 тысячи рабочих с целью оптимизации расходов.

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