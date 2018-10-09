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МВФ повысил прогноз по росту экономики России в 2019 году

Экономика

До 1,8%

Вашингтон, 9 октября 2018, 07:21 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста валового внутреннего продукта России в 2019 году на 0,3 процентных пункта — до 1,8%, об этом говорится в аналитическом докладе World Economic Outlook (WEO) за октябрь.

В июльском прогнозе МВФ оценивал рост российской экономики в следующем году в 1,5%. При этом прогноз на рост ВВП РФ в 2018 году не изменился и составил 1,7%.

В докладе уточняется, что изменение прогноза связано в большей степени с ростом цен на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Банка России, рост ВВП РФ в 2019 году может составить 1,2−1,7%. Центробанк также повысил свой среднесрочный прогноз по росту ВВП на 2020 год с прежних 1,5−2% до 1,8−2,3%.

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