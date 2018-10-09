Давление на нефть оказывает рост доллара

Москва, , 07:11 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 8 октября начались с гэпа вниз, однако позже цена стала восстанавливаться. Торги по Brent прошли в районе отметки $83,70 за баррель. Снижение в начале торгов было связано с событиями вокруг Ирана, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Во-первых, спекулянты начали сомневаться в том, что страна прекратит экспорт нефти после вступления в силу санкций. Во-вторых, рынок встревожило сообщение о том, что США рассматривают варианты смягчения санкций, связанных с импортом иранской нефти. Штаты позволят некоторым странам, которые уже сократили импорт нефти из Ирана, покупать ее на более мягких условиях. Подобные сообщения привели к охлаждению рынка.

Сегодня, 9 октября, день пройдет достаточно спокойно, важная статистика по рынку начнет выходить днем позже. В связи с этим торги по Brent пройдут в диапазоне $83−84 за баррель. Давление на нефтяные котировки будет оказывать рост доллара США, что фактически в долгосрочной перспективе приводит к коррекции активов, номинированных в американской валюте.

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