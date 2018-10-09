Спор за 25 млрд рублей: «Татфондбанк» против девелоперской компании Москвы

Казань, , 05:41 — REGNUM В Арбитражном суде Москвы продолжается рассмотрение спора обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка» с АО «Национальная девелоперская компания», входящим в Ассоциацию застройщиков Московской области. ТФБ потребовал взыскать с московской компании свыше 25,79 млрд рублей, что на сегодня составляет более 16% от общих долгов самого банка перед его 18 тыс. кредиторами. Производство по иску приостановлено до вступления в силу решения по другому делу, приостановку казанскому банку обжаловать пока не удалось, а взаимосвязанный спор пока не разрешён, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в марте 2017 года ТФБ лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом. На осень 2018 года объём его задолженности перед кредиторами превышает 158 млрд рублей.

Иск к АО «Национальная девелоперская компания», учреждённому в январе 2005 года в Москве ООО «Группа компаний Абсолют» и ЗАО «Региональная залоговая компания», был подан 21 марта 2018 года. Сумма претензий составляет 25 790 942 190,75 рубля, это денежные средства за неисполнение обязательств по выплате причитающихся денежных средств по облигациям.

Третьим лицом в спор было привлечено ООО «Финанс-Капитал» (его единственный участник — коммерческий банк «Метрополь»), которое и выступило с ходатайством о приостановке рассмотрения спора пока не вступят в силу решения судов по заявлению конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» о признании недействительными сделок — договоров мены №1 и №2 от 14.12.2016 года, заключенных между должником и ООО «Финанс-Капитал», и применении последствий недействительности.

Суд пошёл навстречу и приостановил производство, во второй инстанции обжаловать это определение ТФБ не смог. Девятый арбитражный апелляционный суд в решении уточнил, что споры взаимосвязаны, так как в одном из них оспаривается принадлежность облигаций банку.