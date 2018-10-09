Банкротство нижегородского застройщика остановлено: в иске отказано

Нижний Новгород, , 04:30 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области отказал в банкротстве нижегородского застройщика многоквартирных домов на пересечении улиц Вятской и Голованова в Приокском районе Нижнего Новгорода. 8 октября 2018 года вынесено соответствующее решение по иску к ООО Фирма «Строитель П», поданному министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО выступает застройщиком нескольких многоквартирных домов, которые заявлялись с бесплатной многоуровневой парковкой, но строительство последней так и не начато. В связи с тем, что документация оформлялась на дом с парковкой, у застройщика возникли сложности со сдачей одного из домов. От дольщиков в межведомственную комиссию Нижегородской области по защите прав дольщиков поступило свыше 80 жалоб. На одном из заседаний данный вопрос был рассмотрен и тогда же было уточнено, что ООО имеет задолженность по инвестиционному контракту, которая и легла в основу банкротного иска. 8 октября его рассмотрел Арбитражный суд области и вынес решение — «в иске отказать полностью».

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По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в ноябре 1999 года, руководитель и он же владелец — Геннадий Шнейдер.

В базе Арбитражного суда региона на сегодня четыре иска, в двух из которых ООО выступает истцом, а в двух — ответчиком. Везде спор ведётся с госорганами. 14 ноября запланировано заседание по иску застройщика, в котором он пытается признать недействительным решение департамента градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода от 17 августа 2018 года. А 8 ноября суд рассмотрит обоснованность претензий компании к министерству строительства области — попытка признать недействительным один из приказов, касающийся застройки.

8 октября 2018 года иск к ООО подала инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области, подробности неизвестны, иск к производству пока не принят. В феврале 2018 года инспекция уже привлекала компанию к административной ответственности.

«Ответчик вину в совершении вменяемого правонарушения не оспаривает, отмечает, что на 01.12.2017 предписание №519−03/01−04/295 от 15.09.2017 года было исполнено частично, 30.11.2017 года в Инспекцию представлено извещение о частичном устранении нарушений. Заключить договор на выполнение инженерного обследования ранее 28.11.2017 года общество не имело возможности ввиду тяжелого материального положения. В настоящее время предписание исполнено в полном объеме. На основании изложенного, в связи с отсутствием отягчающих обстоятельств по делу, устранение нарушения, ответчик просит суд назначить наказание в виде минимального штрафа 50 000 рублей», — отмечалось в материалах дела.

Речь шла о доме №3 на пересечении улиц Голованова и Вятская. Обществом в предписанный срок «не проведено обследование строительных конструкций первого этажа строящегося здания в осях 1−9/А-к (1 секция) и не представлен технический отчет по результатам проведенного технического обследования», а также «не представлено заключение экспертизы на проектную документацию шифр 28−11/2017-КР «Поверочный расчет диафрагмы жесткости в осях 14−31/А-Ф на отметке +17.900. Технические решения по устранению дефектов бетонирования», разработанную ООО «Конструкция» в 2017 году». Обжаловать решение компания не смогла.