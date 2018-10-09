Цены на нефть вышли из «крутого пике»

Лондон, , 00:36 — REGNUM Мировые цены на нефть вышли из ускоренного спада и поднялись близко к значениям начала дня в конце торгов 8 октября, передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть Brent оценивается в $83,91 за баррель (-25 центов) — в течение дня цена снижалась до $82,66 за баррель. Нефть WTI, которая в течение дня снижалась до $73,07, поднялась до $74,29 (-5 центов).

Как сообщало ИА REGNUM, первые числа октября оказались «рекордными» для нефти — цены на Brent находились на уровне максимумов 2014 года. Тем не менее, неделя закончилась «коррекцией» и падением до $84−85 за баррель.

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