Вторник, 9 Октября 2018 года
01:11:33 МСК

Цены на нефть вышли из «крутого пике»

Экономика

Brent оценивается в $83,91 за баррель

Лондон, 9 октября 2018, 00:36 — REGNUM  Мировые цены на нефть вышли из ускоренного спада и поднялись близко к значениям начала дня в конце торгов 8 октября, передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть Brent оценивается в $83,91 за баррель (-25 центов) — в течение дня цена снижалась до $82,66 за баррель. Нефть WTI, которая в течение дня снижалась до $73,07, поднялась до $74,29 (-5 центов).

Как сообщало ИА REGNUM, первые числа октября оказались «рекордными» для нефти — цены на Brent находились на уровне максимумов 2014 года. Тем не менее, неделя закончилась «коррекцией» и падением до $84−85 за баррель.

Читайте также: Коррекция цен на нефть не будет длинной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить