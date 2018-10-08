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Уолл-стрит: Dow Jones отыграл утренний спад, Nasdaq — в минусе из-за Google

Экономика

На отрицательном результате Nasdaq сказалось падение акций группы FAANG

Нью-Йорк, США, 8 октября 2018, 23:34 — REGNUM  В течение дня торгов Уолл-стрит все основные индексы находились в «красной зоне», однако к закрытию рынка индексу Dow Jones удалось выйти в плюс, 8 октября передает агентство Reuters.

К концу торгов на фондовом рынке США индекс Dow Jones вырос на 40,99 пункта (0,15%), до 26 488,04 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,97 пункта (0,03%), до 2884,60 пункта, индекс Nasdaq снизился на 52,50 пункта (0,67%), до 7735,95 пункта.

На отрицательном результате Nasdaq сказалось, прежде всего, падение акций группы FAANG — прежде всего, компании Alphabet, объявившей о закрытии соцсети Google+ в связи с утечками данных пользователей.

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