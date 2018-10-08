Наплавной мост между Чувашией и Нижегородской областью отремонтируют

Шумерля, Чувашия, , 22:42 — REGNUM Понтонный мост через реку Сура между Чувашией и Нижегородской областью будет отремонтирован в рамках госконтракта. Подрядчиком выступит ООО РЭБ СК «ОКА» (Бор, Нижегородская область), сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Стоимость контракта составит 33,4 млн рублей.

Ремонтные работы будут проводиться в период с 7 ноября текущего года до 31 мая 2019 года. До конца 2018 года планируется выполнить объем работ на 4 млн рублей, в 2019-м — на оставшуюся часть средств.

В рамках контракта будут разобраны и транспортированы на ремонт 47 понтонов моста, а также другие элементы переправы и подходы к ней.

Грузоподъемность моста составляет 5 тонн, в летний сезон переправа работает круглосуточно. На зимний период мост разбирают, а через реку организовывается ледовая переправа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года был объявлен конкурс на выполнение работ по строительству моста через Суру в Чувашии к августу 2020 года. Средства на строительство новой переправы будут выделены из федерального бюджета — на первом этапе предусмотрено почти 1,5 млрд рублей.

Ранее начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов заявлял, что «приоритетными проектами» для ведомства на территории Чувашии являются строительство эстакады к мосту через Суру на трассе М-7 (срок ввода — 2020 год) и завершение реконструкции моста через Большой Цивиль с подходами (срок ввода — ноябрь 2018 года). Всего на дорожные работы на федеральных трассах в Чувашии планируется направить 2,7 млрд рублей. Это без учёта средств на содержание федеральных дорог.