Предприятия Татарии будут выставлять продукцию на площадке AliExpress

Казань, , 21:09 — REGNUM Татария готовит пул предприятий, продукция которых будет предлагаться на электронной торговой площадке AliExpress. Об этом заявила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

«Смысл сотрудничества в том, что если каждое предприятие будет отдельно платить за услугу, это сумасшедшие расходы, не каждый может себе это позволить», — цитирует Минуллину «Татар-информ». По ее словам, если будет несколько предприятий, расходы сократятся.

При этом она отметила, что продукция должна пройти соответствующую сертификацию и лицензирование, а также продукция должна пользоваться спросом.

«То есть мы будем увеличивать объемы тех товаров, которые уже туда поставляются через этот электронный магазин. Это самый простой путь. Самый сложный путь — это пытаться выходить на новые рынки с нашей продукцией», — отметила Минуллина.

Министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов считает, что чем больше будет электронных торговых площадок, тем больше возможностей для установления новых коопераций.

«Интересным будет возможность запуска в электронную коммерцию сельхозпродукции. Это самый непростой участок, но здесь активно принимает участие министерство промышленности и торговли РТ», — уточнил министр и добавил, что в первый эшелон включены 30 предприятий республики, и они уже осваивают азы электронной коммерции на AliBaba.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о развитии экспортного направления продаж продукции региональных предприятий задумались власти Удмуртии. Для этого планируется использовать средства электронной коммерции.

В частности, высказывались намерения оплатить три золотых аккаунта и разработку электронного магазина на AliBaba. Перспективным компаниям позднее будет дана возможность пользоваться сервисами бесплатно.

Кроме того, планировалось субсидировать затраты на транспортировку высокотехнологичной продукции, а также развивать приграничные склады в странах-импортерах, что существенно сократит срок доставки.