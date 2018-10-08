Свердловская область становится всё более привлекательной для инвесторов

Екатеринбург, , 20:22 — REGNUM Свердловская область опережает общероссийский уровень работы по улучшению инвестклимата. На Среднем Урале уровень внедрения соответствующих целевых моделей составил 86 процентов, в других российских регионах — 83 процента. Такие данные прозвучали на заседании правительственной комиссии по повышению инвестиционной привлекательности региона, которое прошло под руководством первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

«Позиции Свердловской области в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов должны поступательно повышаться, у нас есть для этого необходимый потенциал. По итогам 2018 года мы можем улучшить место Свердловской области в рейтинге по таким позициям, как «эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», поддержка малого и среднего предпринимательства и другим», — отметил Алексей Орлов.

Всего в рамках внедрения целевых моделей на территории Свердловской области запланирована реализация 125 факторов, влияющих на повышение инвестпривлекательности. Сегодня наиболее высокие показатели у таких программ, как «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», «подключение к системам теплоснабжения и централизованным системам водоснабжения и водоотведения», «подключение к сетям газораспределения». Практически реализованы такие целевые модели, как «регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «технологическое присоединение к электрическим сетям».

Одним из факторов повышения позиции Свердловской области в Национальном рейтинге может стать проведение комплексных кадастровых работ. Как отметил руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области Игорь Цыганаш, региону необходимо качественно и достоверно провести кадастровую оценку в отношении объектов капитального строительства; внести в Единый государственный реестр недвижимости полную информацию о границах населенных пунктов и территориальных зон. Результативность данных мероприятий может быть существенно повышена проведением комплексных кадастровых работ.

Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в программе «Пятилетка развития» поставил амбициозные задачи вхождения региона в тройку экономических лидеров страны. Повышение инвестиционной привлекательности региона — один из путей решения задач «Пятилетки развития».

Напомним, по результатам 2017 года Свердловская область улучшила свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись с 33-й на 20-ю позицию среди 85 регионов.

Рейтинг состояния инвестклимата ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Такая работа позволяет выявить лучшие практики по работе с инвесторами в субъектах РФ, создать систему управления изменениями и развития проектных команд. Оценка эффективности регионов по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществляется по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, доступность ресурсов и качественной инфраструктуры, эффективность поддержки малого и среднего предпринимательства.