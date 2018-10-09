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Использование карт иностранных банков подпадет под контроль властей РФ

Экономика

Список стран будет подготовлен позже

Москва, 9 октября 2018, 00:05 — REGNUM  Сегодня, 9 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, предполагающий повышенное внимание со стороны российских властей к операциям по снятию наличных с карт иностранных банков, сообщает ИА REGNUM.

Под обязательном контролем будут находиться операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранном государстве (на территории). Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с ЦБ.

По мнению авторов, предлагаемый подход позволит оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга.

Законопроект направлен на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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