В Свердловской области резко выросло число выданных ипотечных кредитов

Екатеринбург, , 19:27 — REGNUM В Свердловской области за январь-август отмечен резкий рост числа выданных ипотечных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском главном управлении Центрального банка России.

На 1 сентября в регионе было выдано ипотечных кредитов на общую сумму почти в 60 млрд рублей. Их количество в сравнении с 1 сентября 2017 года возросло почти на 60%, а в денежном выражении сумма увеличилась на 72%.

Общая задолженность свердловчан по ипотечным кредитам возросла на 24% и достигла 197,2 млрд рублей, уточнили в Центральном банке. По мнению экспертов, спрос подстегнули сниженные ставки. Сейчас в среднем ипотечный кредит обходится в 9,5% годовых, тогда как год назад было 10,6%. А в марте 2015 года средняя ставка была на отметке 14,9%.