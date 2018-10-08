Понедельник, 8 Октября 2018 года
19:45:38 МСК

В Свердловской области резко выросло число выданных ипотечных кредитов

Экономика

Почти на 60%

Екатеринбург, 8 октября 2018, 19:27 — REGNUM  В Свердловской области за январь-август отмечен резкий рост числа выданных ипотечных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском главном управлении Центрального банка России.

На 1 сентября в регионе было выдано ипотечных кредитов на общую сумму почти в 60 млрд рублей. Их количество в сравнении с 1 сентября 2017 года возросло почти на 60%, а в денежном выражении сумма увеличилась на 72%.

Общая задолженность свердловчан по ипотечным кредитам возросла на 24% и достигла 197,2 млрд рублей, уточнили в Центральном банке. По мнению экспертов, спрос подстегнули сниженные ставки. Сейчас в среднем ипотечный кредит обходится в 9,5% годовых, тогда как год назад было 10,6%. А в марте 2015 года средняя ставка была на отметке 14,9%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ипотечное кредитование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить