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Более 19 млн рублей сэкономила администрация Дербента на госзакупках

Экономика

Сэкономленные деньги будут использованы на благо горожан

Более 19 млн рублей сэкономила администрация Дербента на госзакупках
Иллюстрация: Derbent.ru
Дербент

Махачкала, 8 октября 2018, 19:14 — REGNUM  Более 19 млн рублей из бюджетных средств сэкономила администрация дагестанского Дербента. Добиться этого удалось в результате проведенных торгов и запросов котировок, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Сегодня врио главы городского округа Энрик Муслимов в ходе аппаратного совещания поручил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и другим ответственным лицам сформировать предложения о том, как можно использовать сэкономленные средства на благо горожан.

Напомним, 5 октября глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что экономия бюджетных средств на сегодняшний день является одним из ключевых критериев оценки работы всех министерств и ведомств республики. Он добавил, что сэкономленные средства будут направлены на решение социальных проблем, снижение уровня бедности и улучшения жизни людей в Дагестане.

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