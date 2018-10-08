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В Костромской области завершают заготовку кормов

Экономика

Костромские фермеры продолжают собирать урожай

Кострома, 8 октября 2018, 19:10 — REGNUM  Больше всего урожая в текущем году собрали фермеры из Костромского, Буйского и Галичского районов Костромской области, сообщает пресс-служба губернатора области. Их показатель наивысшей средней урожайности составляет 21,6 центнеров на гектар, 21,3 и 20 соответственно.

На данный момент в регионе заготовили:

  • 66,3 тысяч тонн сена — 113% от запланированных объёмов;
  • 39 тысяч тонн сенажа — 174% к плану;
  • 263 тысячи тонн силосной массы — 95% к плану;

Работы по уборке зерновых культур завершили 140 костромских хозяйств из 23 муниципальных районов. Убрано 37 тысяч гекторав зерновых и зернобобовых культур — 99,4% к плану. С площади 1,7 тысяч гектаров — 100% от плана — убраны семена, заготовлено 300 тонн.

В регионе продолжают собирать урожай овощных культур:

  • Картофель — 1,13 тысяч гектаров;
  • Капуста — 43 гектаров;
  • Морковь — 39 гектаров;
  • Свекла — 32 гектаров.

ИА REGNUM напоминает, что заготовка сена в Костромской области отставала от плана из-за дождей. Чтобы не отставать от графика работ глава региона Сергей Ситников поручил дорожникам и лесникам помочь фермерам северо-восточных районов области запастись кормами.

В 2017 году костромские аграрии заготовили 247,1 тыс. тонн силосной массы, сена — 71,8 тыс. тонн, сенажа — 33,3 тыс. тонн, зерносенажа — 41,8 тыс. тонн и 0,3 тыс. тонн соломы.

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Сельское хозяйство
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