ЦБ допускает падение цены на нефть до $35 в 2019 году

Москва, , 18:59 — REGNUM Рисковый сценарий прогноза Банка России предусматривает снижение цены на нефть в 2019 году до $35 за баррель и сохранение её на низком уровне в дальнейшем. Об этом 8 октября сообщила первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева.

По её словам, данный сценарий предусматривает также усиление санкций в отношении России. Предполагается, что снижение цены на нефть приведёт к ускорению инфляции и отрицательным темпам роста ВВП России. Кроме этого, может быть сорвана программа заимствований.

Ксения Юдаева отметила, и при таком сценарии в бюджете найдутся ресурсы для выполнения всех обязательств, тем не менее призвала «задуматься и о некотором плане действий на случай реализации этого риска».

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