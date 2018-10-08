Силуанов рассказал, когда ставка по ипотеке снизится до 8%

Москва, , 18:26 — REGNUM Процентная ставка по ипотеке в России должна снизиться до 8% к 2024 году. Об этом 8 октября заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

Министр напомнил, что перед правительством поставлена задача к обозначенному сроку улучшать жилищные условия как минимум пяти миллионов семей ежегодно.

По его словам, в 2017 году данный показатель составил три миллиона семей, и для достижения необходимых значений предусмотрен целый ряд мер, включая «более льготные» условия ипотеки.

Напомним, по данным Банка России, в августе ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным российскими банками, составила 9,42% годовых после 9,57% в июле.

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