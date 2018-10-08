Рефинансирование ипотеки Сбербанком — мера из «ипотечного» кризиса в США?

Москва, , 18:23 — REGNUM Снижение ставки по ипотеке Сбербанка, планируемое за счет рефинансирования старых кредитов в ипотечном портфеле, не стоит рассматривать как значимый положительный фактор роста экономики и улучшения инвестиционного климата, считает ведущий оценщик компании ФинЭкспертиза Ирина Суханова.

Ранее на встрече с президентом РФВладимиром Путиным глава Сбербанка ГерманГреф заявил, что к концу 2018 года средняя ставка по ипотечным кредитам Сбербанка будет «существенно» снижена. Сейчас ставка составляет чуть более 9%.

«Фактически, при рефинансировании снизятся ставки по старым, уже взятым ранее кредитам. Положительный эффект здесь заключается в облегчении финансового бремени для тех семей, которые взяли ипотеку по наиболее высоким ставкам, в 2015—2016 годах.

Для активизации рынка и стимулирования новых заемщиков к приобретению квартир в ипотеку требуется снижение текущих процентных ставок, а оно вряд ли произойдет в ближайшее время. Величина процентной ставки по кредитам не может быть меньше ключевой ставки, устанавливаемой Центральным Банком.

ЦБ, наоборот, 14 сентября этого года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50%. Таким образом, снижение средней ставки по ипотеке за счет рефинансирования ранее выданных кредитов никак не отразится на вновь выдаваемых ипотечных кредитах.

Стоит также отметить, что одной из причин глубокого ипотечного кризиса 2008 года в США стало именно массовое рефинансирование ипотечных кредитов, когда, по условиям договора ипотеки, должник мог перезаключить договор с банком по более низкой ипотечной ставке. Многие заемщики, не обладая достаточными средствами для ежемесячной оплаты ипотеки, брали кредиты в надежде погасить их за счет дальнейшего рефинансирования.

В результате этого у крупнейших американских банков образовались огромные кредитные портфели из неплательщиков по старым кредитам, которые просто перестали покрываться за счет вновь выданных кредитов.

Сегодня в России ситуация далека от предкризисной ситуации 2008 года в США, но возможности снижения ставок по ипотеке путем рефинансирования ограничены возможностями снижения ключевой ставки или хотя бы удержания ее на сегодняшнем уровне.

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