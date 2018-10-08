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Фондовый рынок США начал неделю в «красной зоне»

Экономика

Индекс Dow Jones составляет 26 433,62 пункта

Фондовый рынок США начал неделю в «красной зоне»
bfishadow
Dow Jones

Нью-Йорк, США, 8 октября 2018, 18:56 — REGNUM  Фондовый рынок США начал торги в «красной зоне» — все основные индексы Уолл-стрит снижаются, 8 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 13,43 пункта (0,05%), до 26 433,62 пункта, индекс S&P 500 снизился на 4,00 пункта (0,14%), до 2881,57 пункта, индекс Nasdaq снизился на 8,35 пункта (0,11%), до 7780,09 пункта.

С наибольшим спадом 8 октября может столкнуться «высокотехнологичный» Nasdaq Composite: в минусе на 0,24−2% акции группы FAANG, в пределах 1% — снижение курса акций Micron и Nvidia.

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