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В Дагестане спасут от вывода из сельхозоборота 5000 гектаров земель

Экономика

В республике проведут работы по реконструкции магистрального канала

Махачкала, 8 октября 2018, 17:56 — REGNUM  В Дагестане будет реализован проект по реконструкции магистрального канала и сооружений Самур-Дербентской оросительной системы. Работы позволят использовать в сельскохозяйственных целях дополнительные 5000 га земель и обеспечить безопасный пропуск воды на территорию города Дербент. Об этом ИА REGNUM 8 октября сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского филиала главгосэкспертизы России.

В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение экспертов, будут проведены работы по реконструкции участка магистрального канала, двух водовыпусков и акведука. Площадь реконструкции составит 5,542 км. Кроме того, проектом предусмотрена расчистка канала от заиливания на всем его протяжении. Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Напомним, в Дагестане до 2020 года с целью улучшения плодородия земель планируется реконструировать 16 мелиоративных объектов, в числе которых и такие крупные оросительные системы, как каналы имени Октябрьской революции и имени Дзержинского.

Отметим, что на территории республики почти нет закрытой оросительной и дренажной сети. Из пять тысяч километров межхозяйственных каналов только 700 облицованы, а остальные проходят в земляном русле, поэтому подвержены частому заилению, зарастанию сорной растительностью и требуют высокой фильтрации воды.

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Развитие систем водоснабжения и водоотведения
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