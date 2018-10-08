В Брянске не могут победить гнилые трубы

Брянск, , 17:46 — REGNUM В Брянске к отоплению подключено 99,7% многоквартирных домов. Из 2721 дома тепло поступило в 2712, сообщили 8 октября в пресс-службе городской администрации. Жильцы девяти домов все еще мерзнут без отопления.

«На оставшихся домах ведутся ремонтные работы, устраняются порывы на теплотрассах», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон в городе начался 1 октября. В течение четырех дней тепло поступило во все детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. Ранее сообщалось, что причиной внештатных ситуация при подключении многоквартирных домов к отоплению стала неготовность отдельных управляющих компаний к началу отопительного сезона. Из-за этого происходят порывы на теплотрассах.