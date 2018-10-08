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Газовые проблемы Ставрополья: теперь – Ессентуки

Экономика

70 домов остались без газа и горячей воды из-за долгов

Газовые проблемы Ставрополья: теперь – Ессентуки
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Газовая плита

Ставрополь, 8 октября 2018, 17:42 — REGNUM  70 многоквартирных домов остались без горячей воды и газа в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края. Об этом 8 октября сообщила ГТРК «Ставрополье».

По информации телеканала, температура горячей воды в кранах начала снижаться на прошлой неделе, а к выходным 6−7 октября — горячую воду отключили. Причиной стали долги собственников жилья.

Со стороны прокуратуры Ессентуков руководству ресурсоснабжающей компании уже вынесены представления.

По данным пресс-службы администрации города, на данный момент горячая вода возвратилась в восемь многоэтажек, всего же отключение коснулось 22 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава региона Владимир Владимиров сообщил о возможности введения режима чрезвычайной ситуации на территории всего региона. Причиной стала ситуация в Лермонтове, где из-за многомиллионных долгов за газ местной теплоснабжающей организации под угрозой оказался отопительный сезон. Кстати, в Лермонтове режим ЧС уже действует, со 2 октября.

Добавим, что завтра, 9 октября, Ставропольский край посетят президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Читайте ранее в этом сюжете: Коммунальный кризис: режим ЧС введут на территории всего Ставрополья

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Коммунальные проблемы Ставропольского края
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