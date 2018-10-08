Выборы в Латвии: не попавших в новый Сейм ждет денежный сюрприз

Рига, , 17:42 — REGNUM Потерявшие мандат в результате выборов депутаты Сейма получат от государства компенсации на общую сумму более 400 тысяч евро, пишетNra. lv.

Согласно закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и самоуправленческих структур, депутат Сейма, чей мандат закончился вместе со сроком полномочий Сейма, если он не избран в Сейм следующего созыва, получает единовременное пособие в размере трех месячных зарплат.

В течение последних трех месяцев депутатам в целом было выплачено 650 тысяч евро. В связи с тем, что в новый Сейм могут не попасть две трети депутатов, им будет полагаться компенсация в виде 435 тысяч евро.

В депутатские выплаты входит зарплата, больничное пособие, выплаты за должность председателя фракции или его зама, за должность председателя комиссии, его зама или секретаря, а также доплаты членам Президиума Сейма. Таким образом, наиболее высокие зарплаты получают члены парламентского президиума, а также главы комиссий и фракций.

По итогам прошедших в это воскресенье парламентских выборов, в Сейм Латвии было избрано только 35% нынешних депутатов, таким образом парламент может обновиться на две трети.