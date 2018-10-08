Киеву нужны кредиты. эксперт прогнозирует курс 67 грн/долл. после выборов

Киев, , 17:23 — REGNUM Украинский трейдер, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман призывает правительство Украины брать очередные кредиты у Международного валютного фонда, Евросоюза и США, чтобы удержать курс гривны. Об этом Найман написал на своей странице в «Фейсбук».

»…Самое важное: чистые валютные резервы НБУ снизились до $6,3 млрд. Соответственно, покрытие гривневой монетарной базы чистыми валютными резервами ухудшается с мая 2018 года и сейчас составляет 67 грн/долл. Это значение валютного курса можно считать целевым для рыночного курса гривны, если Украина не будет получать кредиты МВФ», — отметил Найман.

Он призвал правительство улучшить инвестиционный климат.

«Также однозначно понятно, что для остановки валютного кровотечения из Украины нужно срочно кардинально улучшать инвестиционный климат или девальвировать гривну. Но это крайне маловероятно в преддверии президентских (а потом и парламентских) выборов», — добавил Найман.

Трейдер прогнозирует резкий обвал курса гривны по отношению к доллару после избирательной кампании на Украине.

«Следствие — НБУ продолжит терять валютные резервы, что будет ухудшать соотношение монетарная база/чистые валютные резервы. И тем сильнее затем выстрелит пружина девальвации, если опять же не будет быстро и качественно улучшен инвестиционный климат в Украине. И это я еще умолчал об угрозе приближающегося глобального экономического кризиса, который все ближе и ближе. Его результатом станет падение доходов от гастарбайтеров и по экспорту. И девальвации будет не избежать», — считает Найман.

Он также прогнозирует, что в следующие 12 месяцев из Украины выведут до 20 млрд долл.

«Всего по финансовому счету платежного баланса за последние 12 месяцев (сентябрь 2017 — август 2018) минус $5,1 млрд. В сумме можно оценивать, если все будет как сейчас, из Украины за следующие 12 месяцев уйдет порядка $17−20 млрд (12−15 по торговому балансу и 5 по финансовому счету). Они будут частично профинансированы деньгами гастарбайтеров ($10 млрд). Отсюда видно, что без займов от МВФ, США и ЕС Украине будет, мягко говоря, тяжело», — подытожил Найман.

Ранее, 1 октября, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что власти и бизнес Украины используют Международный валютный фонд в качестве «страшилки», чтобы «хорошо заработать» на повышении цен на газ. При этом он считает, что дефолт не так страшен, как повышение правительством цен на коммунальные услуги и обесценивание гривны.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Украины и МВФ не подписали меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования Stand-by. Кредиторы выдвинули правительству четыре условия, обязательных для получения нового кредита, в частности, реорганизовать Государственную фискальную службу, принять сбалансированный бюджет на 2019 год, повысить цены на газ для украинцев на 23%, а также провести антикоррупционную реформу.

Напомним, в сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение цен на газ является одним из условий для получения кредита МВФ. Он якобы нужен, чтобы правительство не объявило дефолт. По словам премьера, дефолт приведет к обесцениванию валюты и росту цен на газ, что регулярно происходит с 2014 года. 26 сентября министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что, по прогнозу Нацбанка, в 2018 году тарифы на газ для населения повысятся на 25%.