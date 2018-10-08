«Крымскому титану» нашли альтернативу в Турции?

Симферополь, , 17:22 — REGNUM Один из крупнейших в Турции производителей лакокрасочных материалов планирует построить свой завод в Крыму. Об этом 8 октября журналистам в Симферополе рассказал глава движения по развитию деловых и дружеских отношений Турции и России Яздан Кайя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В ближайшие дни представители этого производителя планируют объехать практически весь Крым, чтобы «подготовить почву» для дальнейших переговоров», — отметил председатель движения по развитию деловых и дружеских отношений Турции и России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа и начале сентября на территории завода «Крымский титан» произошли выбросы сернистого ангидрида и других химвеществ в атмосферу. Предприятие было временно остановлено в начале сентября, в школах и детских садах объявили внеочередные каникулы, отправив на отдых в санатории и здравницы полуострова около четырёх тысяч детей. 24 сентября режим чрезвычайной ситуации был отменён. Глава республики Сергей Аксёнов позже заявил, что кислотонакопитель планируется рекультивировать для минимизации загрязнения окружающей среды.

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