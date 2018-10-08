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Турецкий бизнес задумался о развитии гостиничной отрасли в Крыму

Экономика

Инвесторы присматриваются к сфере туризма и агрокомплексу

Турецкий бизнес задумался о развитии гостиничной отрасли в Крыму
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Гостиница в Крыму

Симферополь, 8 октября 2018, 17:16 — REGNUM  Более десяти крупных турецких компаний планируют инвестировать в развитие ряда туристических и сельскохозяйственных проектов в Крыму. Об этом журналистам в Симферополе 8 октября заявил глава движения по развитию деловых и дружеских отношений Турции и России Яздан Кайя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Турецкий бизнес интересует, в первую очередь, строительство отелей и гостиниц на полуострова, а также создание сельскохозяйственных производств и проекты в сфере логистики», — отметил Яздан Кайя.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на попытки крымских властей возобновить паромное сообщение крымского полуострова с Турцией, тамошние власти проигнорировали эту идею.

Читайте ранее в этом сюжете: Турции не нужно паромное сообщение с Крымом

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