Мурманской области не хватает денег на полноценную борьбу с онкологией

Мурманск, , 17:14 — REGNUM В Мурманской области растет смертность от онкозаболеваний. Об этом на парламентских слушаниях по бюджету в Совете Федерации заявила губернатор региона Марина Ковтун, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По мере ил и возможностей мы ведем борьбу с этой бедой. Разработан целый комплекс мер, но устаревает медицинская база, — завила глава региона. — Мы запланировали средства на развитие нашего онкоцентра, скрупулезно рассчитали каждый рубль, но денег все равно не хватает для полномасштабного внедрения современных методик лечения. Прошу нас поддержать — нам требуется 360 млн рублей, которых в бюджете нет».

Добавим, что на развитие онкоцентра в 2018—2019 гг. предусмотрено 238 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лечение онкозаболеваний — слабое звено мурманского здравоохранения стало широко известно после «Прямой линии» с президентом в 2017 году. Тогда 25-летняя жительница города Апатиты Дарья Старикова рассказала главе государства о том, что больна раком 4 стадии. Врачи поставили неправильный диагноз и время для лечения было упущено. Несмотря на помощь президента, молодая женщина умерла. У нее осталась маленькая дочь.

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