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Волгоградцы будут получать 50 тыс. рублей при рождении первого ребенка

Экономика

Сумма выплаты увеличится вдвое

Волгоградцы будут получать 50 тыс. рублей при рождении первого ребенка
Василий Максимов. Материнство (фрагмент). 1871

Волгоград, 8 октября 2018, 17:12 — REGNUM  Единовременное пособие для жителей Волгоградской области, в чьих семьях родился первый ребенок, вырастет вдвое — с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба администрации региона. Планируется, что нововведения начнут действовать с 1 января 2018 года. Эти деньги смогут получать женщины, родившие до 24 лет.

«В связи с востребованностью данной меры и обращениями молодых семей, принято решение об увеличении возраста женщин, дающего право на выплату, — до 24 лет. Таким образом, численность женщин, имеющих право на пособие при рождении первого ребенка, увеличится более чем в 1,5 раза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Единовременные пособия будут выплачиваться вне зависимости от дохода семьи. Кроме того, в регионе вводится новая единовременная выплата. Теперь 50 тыс. рублей будут получать семьи, в которых родился второй ребенок. Правда, иметь право на деньги будут лишь те, чьим первым детям еще не исполнилось трех лет. Кроме того, среднедушевой доход в семье должен быть ниже полутора прожиточных минимумов.

На заседании 8 октября губернатор Андрей Бочаров поручил профильному управлению подготовить соответствующие поправки в региональное законодательства, внести их в облдуму, а также предусмотреть необходимые средства при составлении бюджета на 2019 год.

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