На ремонт костромских поликлиник в 2018 году потратят 107,5 млн рублей

Кострома, , 17:08 — REGNUM За 6 лет расходы на капитальный ремонт поликлиник Костромской области выросли почти в 5 раз, сообщает пресс-служба губернатора области. В 2012 году объем ежегодного финансирования ремонтов составил 21,8 миллиона рублей, в 2018 году — 107,5 миллионов. Более 80% денег предоставляет областной бюджет.

В регионе в первую очередь ремонтируются учреждения, оказывающие экстренную и реанимационную помощь, родовспоможения, онкологического профиля, а также амбулаторно-поликлинического звена. Так, в текущем году было отремонтировано:

гинекологическое отделение акушерского корпуса Нерехтской ЦРБ — за счет средств Резервного фонда Президента РФ;

хирургическое отделение окружной больницы Костромского округа № 1 — за счет областного бюджета;

врачебные амбулатории в Шарьинском, Судиславском, Галичском районах и фельдшерско-акушерские пункты региона — за счет средств от предпринимательской деятельности и обязательного медицинского страхования;

Костромская областная станция переливания крови.

На данный момент ремонт проводится в 8 медицинских учреждениях региона. Местные власти обещают завершить работы до конца года. Еще в 6 детских и взрослых поликлиниках Костромы и Мантурово ремонт должен завершиться до 15 декабря. В Сусанинском, Красносельском и Костромском районах будут созданы 4 модульных конструкции фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2019 году в регионе планируют отремонтировать:

первичный сосудистый центр на базе ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»;

операционно-реанимационный блок Костромского онкологического диспансера;

отделения ангиографии в Костромской областной клинической больнице им. Е.И. Королева.

Костромские чиновники утверждают, что «к 2021 году все детские поликлиники области будут отремонтированы с учетом бережливых технологий».

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Костромская область также получит 15 миллионов рублей на модернизацию медицинской системы региона. Финансирование обеспечивает резервный фонд Правительства РФ.

Местные власти обещают, что деньги будут потрачены на доработку сервисов в разделе «Мое здоровье» на портале Госуслуг и модернизацию медицинских информационных систем