Эксперт: Снижение ипотечных ставок нужно всем, но оснований для него нет

Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM И граждане, и рынок заинтересованы в существенном снижении ипотечных ставок, но пока в России нет макроэкономической стабильности и рынка «длинных денег», снижение ставок может быть лишь временным, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 8 октября, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя заявления Германа Грефа о предстоящем снижении Сбербанком ипотечных ставок.

Как сообщалось ранее, на встрече с Владимиром Путиным Греф заявил, что к концу 2018 года средняя ставка по ипотечным кредитам Сбербанка будет «существенно» снижена. Сейчас ставка составляет чуть более 9%.

Снижение должно произойти за счет рефинансирования старого ипотечного «портфеля» по новым ставкам, пояснил Греф. Ранее глава Сбербанка прогнозировал, что в ближайшие 2−3 года ипотечная ставка в России может снизиться до 7%.

«Мы регулярно слышим от уважаемых чиновников заявления о скором снижении ставок по ипотеке. Такие заявления делаются даже накануне повышения ставок. В этом можно увидеть простительное желание утешить граждан, рассказав им, что скоро мы будем жить лучше, доходы будут выше, а ставки ниже.

На рынке привыкли к таким заявлениям, поэтому решающего влияния они уже не имеют, хотя определённое воздействие, конечно, оказывают.

Конечно, и гражданам, и рынку нужно снижение ставок. Но для него нет оснований, потому что в России нет работающего рынка «длинных» денег. А он появится только тогда, когда будет уверенность, что инфляция в ближайшие годы не будет выходить за 3−4%, что курс рубля не будет скакать. Когда будет уверенность, что можно размещать деньги и в ближайшие годы они не пропадут.

Когда появится эта макроэкономическая стабильность, тогда появятся и «длинные деньги», и тогда же снизятся ставки. До этого момента снижение ставок может происходить, но оно будет носить сиюминутный, конъюнктурный характер. И после повышения ключевой ставки ипотечные ставки тоже будут расти».