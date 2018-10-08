Мурманский губернатор: «Люди неохотно едут на Север»

Мурманск, , 16:46 — REGNUM Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, выступая с речью на парламентских слушаниях по проекту бюджета в Совете Федерации, назвала острейшей проблемой региона здравоохранение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Острейшая нехватка кадров — нам не хватает 773 врача. Мы предпринимаем целый ряд мер и усилий: выплачиваем стипендии, компенсируем квартплату, но люди неохотно едут на Север. Того советского благоденствия — приехал на Север и заработал за несколько лет — конечно нет, поэтому они выбирают более комфортабельный для жизни регион», — заявила Ковтун.

Федеральная программа «Земский доктор», стимулирующая врачей приезжать в сельскую местность проблему Мурманской области не решает — в регионе почти нет сел.

«Давайте реализуем на арктических территориях программу «Арктический доктор», равноценную программе «Земский доктор», — предложила глава региона.

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