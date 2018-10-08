Понедельник, 8 Октября 2018 года
18:26:08 МСК

Мурманский губернатор: «Люди неохотно едут на Север»

Экономика

Марина Ковтун предложила федеральным парламентариям подумать над отдельной программой по привлечению кадров

Мурманск, 8 октября 2018, 16:46 — REGNUM  Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, выступая с речью на парламентских слушаниях по проекту бюджета в Совете Федерации, назвала острейшей проблемой региона здравоохранение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Острейшая нехватка кадров — нам не хватает 773 врача. Мы предпринимаем целый ряд мер и усилий: выплачиваем стипендии, компенсируем квартплату, но люди неохотно едут на Север. Того советского благоденствия — приехал на Север и заработал за несколько лет — конечно нет, поэтому они выбирают более комфортабельный для жизни регион», — заявила Ковтун.

Федеральная программа «Земский доктор», стимулирующая врачей приезжать в сельскую местность проблему Мурманской области не решает — в регионе почти нет сел.

«Давайте реализуем на арктических территориях программу «Арктический доктор», равноценную программе «Земский доктор», — предложила глава региона.

Читайте также:

Мурманский минздрав погасил малую часть долгов — 100 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа системы здравоохранения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить