В Туле прогнозируют рост цен на сахар

Тула, , 16:33 — REGNUM В Тульской области стоимость сахара-песка в следующем году может вырасти: с начала года цена за килограмм продукта уже выросла на 14%. Рост цен связывают с сокращением посевных площадей, отданных под сахарную свеклу в этом году. Пока в магазинах цена за килограмм сахар колеблется в пределах 40 рублей.

«В прошлом году цена на этот период была 25 рублей. На сегодняшний день цена 36 рублей. Связано это с дефицитом сырья», — рассказал ГТРК «Тула» генеральный директор завода по производству сахара Андрей Феднев.

По информации телекомпании, в этом году по сравнению с предыдущим посевы сахарной свеклы сокращены в два раза: до немногим более шести тысяч гектаров. Причина — большой урожай прошлого года, существенно сбивший цены на сахар.

«В прошлом году был рекордный урожай свеклы. Из-за высокого урожая цена просела. В текущем году цена где-то посередине. Были сокращены посевные площади. Пока имеется тенденция к росту цен на свеклу», — прокомментировал замминистра сельского хозяйства Тульской области Андрей Жаворонков.

Отметим, что сокращение посевных площадей под сахарную свеклу в этом году отмечалось в ряде регионов. В целом прогнозировалось сокращение посевных площадей на 9%, связывали такое решение с резким падением цен на продукцию.