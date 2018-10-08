В Ярославской области «Дельту Констракшн» накажут за плохой капремонт?

Ярославль, , 16:13 — REGNUM В Ярославле ООО «Дельта Констракшн» может быть признано недобросовестным подрядчиком за плохую работу по капитальному ремонту жилья. Такая информация размещена на сайте УФАС России по Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В УФАС обратился региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.

Фонд расторг в одностороннем порядке договор с «Дельта Констракшн» в отношении двух домов — это дома по улице Лучезарной №№ 2 и 4. Там были раскрыты крыши и брошены. Были жалобы от жителей. В случае расторжения договора в одностороннем порядке мы обязаны уведомить об этом УФАС. Далее антимонопольная служба должна принять решение — включать или нет компанию в список недобросовестных», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде содействия капитальному ремонту многоквартирный домов в Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, претензии к работе «Дельты» возникали неоднократно. До сих пор не выполнены работы, запланированные на 2017 год. Речь идет как минимум о 13 крышах и 12 фасадах. Но по большинству работ фонд принял решение расторгнуть договор по соглашению сторон.

При этом на крыши были найдены новые подрядчики, а фасады в этом году так и останутся не отремонтированными — погода уже не позволяет выполнять работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский фонд капремонта покрывает нерадивого подрядчика?