Волгоградский суд отложил иск о банкротстве «Красного октября»

Волгоград, , 15:56 — REGNUM Арбитражный суд Волгоградской области на заседании 8 октября на месяц отложил рассмотрение иска о банкротстве металлургического комбината «Красный октябрь». На заседании представитель комбината попросила суд прекратить дело, так как все долги возвращены, сообщил ТАСС.

На заседании должны были рассматриваться результаты процедуры наблюдения на комбинате, который задолжал кредиторам 600 млн рублей. 8 октября представитель комбината сообщила, что все долги отданы дочерней компанией комбината — торговым домом «Красный октябрь». В итоге представитель налоговой службы попросила перенести заседание, мотивируя просьбу тем, что необходимо проверить платежные документы.

«Торговый дом «Красный октябрь» заплатил все 600 млн рублей, соответственно, у комбината нет долгов перед кредиторами. Ранее «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) выкупил права требования у всех кредиторов и стал главным кредитором, а сейчас торговый дом загасил ЗЭМЗ и налоговой все долги. Ходатайство было направлено на то, чтобы дело о банкротстве прекратить и процедуру закрыть», — сообщил журналистам представитель комбината Егор Фоменко.

ИА REGNUM напоминает, что в отношении владельца комбината возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате. Он скрывается от правосудия.