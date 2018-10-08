Сызранский «Тяжмаш» поставит полярные краны для АЭС «Руппур» в Бангладеш

Сызрань, Самарская область, , 15:54 — REGNUM Два полярных крана для первого и второго энергоблоков строящейся в Бангладеш АЭС «Руппур» поставит Сызранский завод тяжелого машиностроения, сообщает 8 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что контракт на поставку комплексов был заключен в конце лета текущего года. Стоимость контракта составила 717 млн рублей. Поставка запланирована на 2019−2020 годы.

Краны мостового типа, используемые в реакторных залах атомных электростанций, — продукция, которая занимает весомую долю в товарном выпуске «Тяжмаша». В последние годы сызранский завод изготовил и восемь аналогичных изделий, а в настоящее время, с учетом полученного из Бангладеш заказа, в работе находятся еще пять машин.

На предприятии подчеркнули, что старт сотрудничеству с АЭС в Бангладеш был дан более года назад, когда на заводе был размещен заказ на «ловушки», оборудование реакторной установки и транспортные шлюзы.

Завод «Тяжмаш» — одно из крупнейших предприятий в России, основано в 1941 году. Специалисты завода занимаются разработкой и изготовлением дробильно-размольного, топливоприготовительного, транспортирующего оборудования, оборудования для АЭС и наземных стартовых комплексов космодромов.

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