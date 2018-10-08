Цены на нефть снижаются с ускорением

Москва, , 15:52 — REGNUM Нефть марки Brent после очередной волны роста, которая началась в середине сентября и стала корректироваться ударными темпами. За последние три торговые сессии котировки просели почти на 4,5%, до уровня $83 за баррель. Если говорить о перспективах в рамках технической картины, то падение может усилиться к уровню $81,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Преследовать неудачи нефть начали еще на прошлой неделе, когда были опубликованы данные от минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Запасы черного золота в хранилищах США резко выросли. Более того, 5 октября падение усилило заявление Саудитов о том, что они могут задействовать свои свободные мощности, чтобы компенсировать падение экспорта из Ирана», — пояснил эксперт.

Сегодня, 8 октября, нефть снижается с ускорением. Начавшиеся распродажи на прошлой неделе сегодня поддержал комментарий из Вашингтона, который рассмотрит возможность выдачи исключений из-под санкций странам, которые продемонстрировали усилия по сокращению импорта иранской нефти, тем самым снизив озабоченность в отношении ужесточения поставок сырой нефти в следующем месяце.

«На данный момент ситуация стабильна, до тех пор, пока все разговоры остаются лишь заявлениями. Одновременно с этим мировая экономика растет, а значит глобально цены, скорее всего, продолжат расти. Спрос на энергоресурсы на этой неделе могут подтвердить как в отчете ОПЕК так и МЭА», — считает Капустянский.

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