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Еврокомиссию просят значительно увеличить бюджет демонтажа ИАЭС в Литве

Экономика

В Европарламенте – доклад с просьбами увеличить финансирование помощи Литве по демонтажу остановленной Игналинской АЭС В Европарламенте – доклад с просьбами увеличить финансирование помощи Литве по демонтажу остановленной Игналинской АЭС

Вильнюс, 8 октября 2018, 15:37 — REGNUM  В комитете по промышленности, научным исследованиям и энергетики Европарламента сегодня, 8 октября, представлен доклад с просьбой к Еврокомиссии увеличить финансирование работ по демонтажу остановленной в Литве Игналинской АЭС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЕК.

Доклад подготовила евродепутат от Германии Ребекка Хармс. Еврокомиссию просят повысить финансирование работ до суммы в 780 млн евро на период с 2021 по 2027 года. Кроме того, снизить обязательства Литвы по финансированию до 14% от этой суммы.

В настоящий момент Еврокомиссия предусмотрела на эти работы 552 млн евро, а финансирование Литвы должно составить не менее 20%.

Окончательное решение, обращаться в Еврокомиссию или нет по этому вопросу, комитет по промышленности, научным исследованиям и энергетики Европарламента примет в ноябре.

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