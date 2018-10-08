Еврокомиссию просят значительно увеличить бюджет демонтажа ИАЭС в Литве

Вильнюс, , 15:37 — REGNUM В комитете по промышленности, научным исследованиям и энергетики Европарламента сегодня, 8 октября, представлен доклад с просьбой к Еврокомиссии увеличить финансирование работ по демонтажу остановленной в Литве Игналинской АЭС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЕК.

Доклад подготовила евродепутат от Германии Ребекка Хармс. Еврокомиссию просят повысить финансирование работ до суммы в 780 млн евро на период с 2021 по 2027 года. Кроме того, снизить обязательства Литвы по финансированию до 14% от этой суммы.

В настоящий момент Еврокомиссия предусмотрела на эти работы 552 млн евро, а финансирование Литвы должно составить не менее 20%.

Окончательное решение, обращаться в Еврокомиссию или нет по этому вопросу, комитет по промышленности, научным исследованиям и энергетики Европарламента примет в ноябре.