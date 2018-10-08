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В Литве просят особый статус для предприятия, хранящего еду на случай войны

Экономика

Сколько именно запасов продовольствия хранится – совершенно секретно

Вильнюс, 8 октября 2018, 15:32 — REGNUM  В Литве требуют особого статуса для предприятия Jonavos grūdai, которое, по словам члена парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Арвидаса Анушаускаса, оказывается, ответственно за хранение запасов продуктов питания на случай катаклизмов или военных действий, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 октября.

О том, что Jonavos grūdai хранит стратегические запасы продовольствия выяснилось из заявления самого Анушаускаса, который сегодня раскритиковал правящих крестьян-зелёных и лидера партии Рамунаса Карбаускиса за якобы попытку приватизации предприятия.

В СМИ вышли материалы, что Jonavos grūdai собирается приватизировать группа компаний Agrokoncernas, которая принадлежала Карбаускису до его избрания в парламент (формально политик сейчас не имеет отношение к компании, передав управление своим родственникам).

Анушаускас потребовал неприкосновенности Jonavos grūdai, подчёркивая стратегическое значение предприятия для государства. Сколько именно запасов и какого продовольствия хранит компания — не разглашается. Перечень продуктов и его количество засекречены.

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Милитаризация Прибалтики
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