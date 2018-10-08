Впервые бизнес-форум «Россия – Латинская Америка» пройдет в Гаване

Москва, , 15:19 — REGNUM В Гаване (Республики Куба) впервые пройдет бизнес-форум «Россия — Латинская Америка» 29 октября пройдет бизнес-форум «Россия — Латинская Америка». Бизнес-форум продолжит начатый в Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме диалог, сообщили в Минпромторге.

В рамках II бизнес-форума «Россия — Латинская Америка» запланирована деловая программа с участием руководства крупнейших российских и латиноамериканских предприятий, представителей федеральных органов исполнительной власти, а также официальных лиц из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

На форуме рассмотрят ключевые направления сотрудничества России и Кубы, перспективах развития двух стран, а также выделит новые точки взаимодействия России и Кубы. В Минпромторге отметили, что развитие сотрудничества со странами Латиноамериканского региона остается для России важным направлением.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кубинским коллегой и обсудил с ним планы по двусторонним отношениям и международные вопросы. Лавров заявил, что у президента России Владимира Путина есть приглашение посетить Кубу.

Развитие сюжета: Лавров ответил на вопрос о встрече главы Кубы с Путиным