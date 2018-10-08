В Жуковском проведут виброакустические испытания перспективного SSJ75

Жуковский, Московская область, , 15:19 — REGNUM Ученые-авиатехники Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского начали разработку рекомендаций для обеспечения комфортности перспективного самолета SSJ75, сообщает 8 октября пресс-служба вуза.

На первом этапе специалистам предстоит провести виброакустические испытания потолочной и боковой панелей самолета. При этом будут использоваться различные теплозвукоизолирующие и вибропоглощающие покрытия, применяемые в панелях уже существующего авиалайнера SSJ100.

Отмечается, что исследования материалов пройдут в реверберационных камерах акустической установки ЦАГИ. Разработанные при этом рекомендации будут включены в технические предложения по воздушному судну SSJ75.

Руководитель проекта, ведущий научный сотрудник отделения аэроакустики и экологии летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ», доктор физико-математических наук Александр Зверев пояснил, что ранее подобные испытания проводились на элементах лайнера SSJ100, однако технологии за последние годы сильно изменились.

«Появились современные отечественные звукоизолирующие и вибропоглощающие материалы. Для оценки их эффективности требуется проведение новых измерений», — сказал ученый.

Он напомнил, что поставленная задача приобретает особую актуальность в связи с созданием в России нового самолета SSJ75 и курсом на импортозамещение в авиастроении.

Добавим, SSJ75 — развитие самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты Сухого». Его будут отличать меньшая пассажировместимость (75 кресел), а также максимальное использование комплектующих российского производства.

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