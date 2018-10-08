Свердловский губернатор представит заявку на ЭКСПО-2025 в Париже

Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Париже, где 8 октября пройдут сразу два важнейших мероприятия по продвижению Екатеринбурга как города-кандидата на ЭКСПО-2025. Глава региона станет одним из участников презентации российской заявки в штаб-квартире ЮНЕСКО, а затем обратится с приветственным словом к гостям совместного концерта прославленного пианиста Дениса Мацуева и молодёжного оркестра Свердловской филармонии.

Ожидается, что Евгений Куйвашев выступит на полях заседания Исполнительного Совета ЮНЕСКО, где представит постоянным представителям стран-членов организации потенциал Свердловской области, а также проект «ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге».

В этот же день поздно вечером в театре Елиссейских полей состоится совместный концерт народного артиста России Дениса Мацуева и Уральского молодежного симфонического оркестра Свердловской филармонии. В знаменитом парижском зале прозвучат произведения Глинки, Чайковского и Рахманинова. Управлять Уральским молодежным оркестром будет маэстро Энхэ.

Напомним, о выступлении в Париже в поддержку российской заявки на ЭКСПО Евгений Куйвашев и Денис Мацуев договорились летом 2017 года. Всемирно известный пианист тогда поддержал инициативу губернатора, выразив готовность сыграть или с Уральском академическим филармоническом оркестром, или с молодежным оркестром, назвав его тогда «фантастическим».