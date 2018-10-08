Каким должен быть «город-драйвер» Сибири, чтобы остановить поток в Москву?

Москва, , 15:20 — REGNUM Идея министра обороны России Сергея Шойгу основать финансово-промышленный центр в Сибири заключается в создании города-драйвера, который сможет остановить переток человеческого ресурса в Москву и направит его на улучшение сибирского региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, комментируя недавнее предложение главы военного ведомства.

«Здесь идёт речь не столько об уравновешивании Москвы, о создании ей конкурента, сколько о том, чтобы создать город-драйвер, который будет развиваться и развивать сибирский регион, который остановит переток человеческого ресурса в Москву и направит его на улучшение Сибири. Сейчас такой город очень необходим региону. Инициатива зреет давно, но её реализацией никто активно не занимался», — подчеркнул Сигал.

Он отметил, что в текущую геополитическую обстановку в реализацию эффективного развития Сибири необходимо вложить большое количество сил. Кроме того, таких городов необходимо несколько.

«В их число могли бы войти Красноярск, Екатеринбург (Уральский федеральный округ, прим. ИА REGNUM ), Новосибирск, Иркутск, Кемерово, Томск. У каждого из этих городов есть достаточный потенциал, необходимый развитию региона. Но этот потенциал необходимо развивать и приумножать для достижения значительных экономических и социальных показателей», — заключил Сигал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили, что сибирский и дальневосточный регионы имеют все условия для превращения территории в регионы российских «азиатских тигров». Не хватает лишь населения и капиталов.

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