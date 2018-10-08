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В Севастополе хотят узаконить «туристический кластер»

Экономика

Местные депутаты уверены, что это стимулирует развитие данного направления

В Севастополе хотят узаконить «туристический кластер»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 8 октября 2018, 15:01 — REGNUM  Заксобрание Севастополя может на законодательном уровне закрепить понятие «туристический кластер». Об этом 8 октября журналистам сообщила председатель постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач.

«У нас недостаточно используется кластерный подход, закреплённый в Стратегии туризма РФ. Нужны дополнительные меры в части установления на законодательном уровне определения «туристический кластер», а также распространения в субъектах РФ лучших практик применения государственно-частного партнёрства», — отметила депутат.

По её словам, в ближайшее время парламент города рассмотрит этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года губернатор города Дмитрий Овсянников заявил об увеличении отдыхающих по сравнению с 2017 годом на 15%.

«Улучшающаяся транспортная инфраструктура также позитивно влияет на этот процесс, например, запуск Крымского моста или приближающееся открытие трассы «Таврида», — отмечал губернатор.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат: в Севастополе до сих пор нет государственно-частного партнёрства

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