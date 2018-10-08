Ростовских заключённых накормят свининой за 38 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM Заключённых в Ростовской области накормят мясом за государственный счёт. На эти цели из федеральной казны выделено почти 38 млн рублей. Это следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Электронный аукцион объявило региональное управление ФСИН России. Исполнитель госконтракта должен будет выполнить «продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа». Ведомство приобретает для осуждённых 194 тыс. килограммов мяса.

Из документации также следует, что продукция должна быть заморожена в полутушах в шкуре, без внутренних органов и внутреннего жира, без головы, ног и хвоста, в соответствии с ГОСТом.

Стоит отметить, что ранее ведомство почти 900 тыс. рублей потратило на приобретение дрожжей, около 1,5 млн рублей на масло растительное, 4,7 млн рублей — на муку пшеничную, 19,5 млн рублей — на мясо птицы.