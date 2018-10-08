В Калужской области представили новые тарифы на ТКО

Калуга, , 14:58 — REGNUM В Калужской области в 2018 году ставка за размещение отходов 4 класса опасности составляет 95 рублей за тонну, а в 2019 году она достигнет 194,5 рублей за тонну, заявили на заседании регионального правительства, посвящённому поэтапному переходу на государственное регулирование тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом 8 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании кабинета министров области, в частности, шла речь об этапах формирования тарифов регионального оператора и операторов в области обращения с ТКО. В ходе подготовки к нововведению, министерство конкурентной политики области пересмотрело тарифы одиннадцати операторов по захоронению ТКО. С 1 сентября в калужском регионе средний тариф, установленный на 2018 год, в части затрат на плату за негативное воздействие на окружающую среду, составляет 138,95 руб/м3. Эти расходы учитываются, исходя из утвержденных ставок за размещение отходов 4 и 5 класса опасности. На 2018 год ставка за размещение отходов 4 класса опасности составляет 95 руб. за тонну (ранее в тарифах была учтена плата в размере 17,33 руб. за тонну). В 2019 году ставка отходов 4 класса опасности достигнет 194,5 руб. за тонну.

До 1 декабря 2018 года будет проведена работа по формированию долгосрочных тарифов операторов по захоронению, обработке (сортировке) ТКО на 2019 — 2021 годы. До 20 декабря 2018 года планируется установить предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Он начнет действовать с 1 января 2019 года. В предельный единый тариф включаются расходы на захоронение отходов, обработку (сортировку) отходов, их сбор и транспортирование, расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов и операторами по обращению с отходами, сбытовые расходы (по сомнительным долгам) и банковская гарантия, а также НДС в размере 20%.

С 1 января 2019 года услуга по сбору и вывозу ТБО перейдет в состав коммунальных услуг. Поэтому потребители будут обязаны вносить за нее плату. С 2020 года данная услуга будет учитываться при расчете предельного индекса роста по совокупным коммунальным платежам.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, в разных муниципалитетах больших разброс в тарифах, и от этого надо уходить:

«Нужно все приводить к общему знаменателю. Мы живем в одной области и должны испытывать одинаковую нагрузку за те услуги, которые нам оказываются. Здесь важна серьезная разъяснительная работа».

Напомним, правительством России в рамках выполнения указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» инициирован пересмотр тарифов на захоронение отходов в части затрат на плату за негативное воздействие на окружающую среду. Решено также включить в тарифы расходы по сортировке отходов.