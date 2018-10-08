Депутат: в Севастополе до сих пор нет государственно-частного партнёрства

Севастополь, , 14:58 — REGNUM В Севастополе не реализуется ни одного проекта в рамках государственно-частного партнёрства, хотя местный закон о нём давно принят. Об этом 8 октября заявила председатель постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач.

«В региональной госпрограмме развития культуры и туризма поставлена задача использовать кластерный подход для комплексного развития туристской инфраструктуры. В этом году должны были создать один кластер, но его пока нет, — подчеркнула депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заксобрание Севастополя приняло закон о критериях для выделения земли инвесторам без торгов, который, по мнению правительства, повысит инвестиционную активность в городе.

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