Понедельник, 8 Октября 2018 года
16:43:19 МСК

Депутат: в Севастополе до сих пор нет государственно-частного партнёрства

Экономика

Несмотря на наличие соответствующего закона, прогресса в этом направлении не наблюдается

Севастополь, 8 октября 2018, 14:58 — REGNUM  В Севастополе не реализуется ни одного проекта в рамках государственно-частного партнёрства, хотя местный закон о нём давно принят. Об этом 8 октября заявила председатель постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач.

«В региональной госпрограмме развития культуры и туризма поставлена задача использовать кластерный подход для комплексного развития туристской инфраструктуры. В этом году должны были создать один кластер, но его пока нет, — подчеркнула депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заксобрание Севастополя приняло закон о критериях для выделения земли инвесторам без торгов, который, по мнению правительства, повысит инвестиционную активность в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе инвесторам разрешили получать городскую землю без торгов

Читайте развитие сюжета: В Севастополе хотят узаконить «туристический кластер»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм в Крыму
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить