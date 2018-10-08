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На итальянской бирже продолжается падение: основной индекс упал на 2,2%

Экономика

Представители правительства возлагают ответственность на власти Евросоюза и спекулянтов

Рим, 8 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Утром в понедельник, 8 октября, котировки итальянских акций на фондовой бирже продолжили падение, основной индекс Ftse Mib снизился на 2,23%, сообщает Corriere della Sera.

Это максимальное падение, зафиксированное с февраля 2014 года, отмечают обозреватели издания.

Представители правительства возлагают ответственность на власти Евросоюза и спекулянтов. Ранее в Еврокомиссии раскритиковали проект итальянского бюджета за слишком высокий дефицит. Критика со стороны комиссаров, не читавших текст закона о бюджете, предположительно стала основной причиной падения котировок, которое длится уже больше недели.

Министры выражают надежду, что инвесторы прекратят распродажу акций, когда уверятся в серьезности намерений правительства по проведению реформ.

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Экономика Италии
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